Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Количество летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 234.

За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 203 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13150 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8933 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением. Решение о новых ограничениях в Крыму из-за COVID-19 принято поспешно, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря. В Севастополе заканчивается стройка нового модульного блока для больных COVID-19 на территории инфекционной больницы. Ожидается, что его сдадут 10 декабря.

В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за сутки подтверждена у 59 человек.

Власти Крыма рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет. Власти Крыма рекомендовали руководителям предприятий перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 65 лет.