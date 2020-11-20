Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суровая стабильность: в Крыму за сутки еще 203 человека заболели коронавирусом ● Онищенко назвал отмену новогодних торжеств в Крыму поспешным решением ● Еще 120 коек: новый корпус инфекционки Севастополя сдадут 10 декабря ● Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам ● В Севастополе выявлено 59 новых случаев коронавируса
Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Количество летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 234.
За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 203 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13150 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8933 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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