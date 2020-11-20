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Коронавирус в Крыму

Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

09:51 пятница, 20 ноября 2020

Крымские медики зафиксировали смерть шести человек с новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Количество летальных случаев пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 234.

За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 203 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 13150 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8933 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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