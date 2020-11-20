Шансы отравиться алкоголем в Севастополе минимальны

По итогам первого полугодия 2019 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка поставила Севастополь на 12 место в России и 1 место в Южном федеральном округе.

Об этом сообщил вчера директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников.

Рейтинг составлялся на основании комплекса показателей. Как сообщил Кирпичников, на 1 января 2020 года в Севастополе занималось розничной продажей алкоголя 407 организаций (за год их число увеличилось на 18). 100% получивших лицензию подключены к ЕГАИС. В итоге, как уверяет Вадим Кирпичников, шансы приобрести в Севастополе нелегальный и опасный алкоголь крайне невысоки.

«Количество выявленного контрафактного алкоголя в наших розничных сетях минимально - в ЮФО мы, по сути, на первом месте», - сообщил глава департамента.

В других регионах ЮФО, добавил он, количество изъятого только за летние месяцы контрафактного алкоголя «исчисляется десятками тысяч декалитров».

«У нас, к счастью, этого нет. И я не слышал даже нигде в соцсетях, что у нас спокойно можно купить в магазинах контрафактный алкоголь, какой-то левый», - добавил Кирпичников.

При проведении 637 внеплановых проверок в 2019 году нарушения были обнаружены только в 64 проверках. Наиболее распространенным нарушением стала продажа алкоголя в день последнего звонка в школах, в День защиты детей, День молодежи, День знаний и Всероссийский день трезвости, который, если кто-то не знает, отмечается 11 сентября).

В тексте использованы материалы: Форпост

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