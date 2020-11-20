Севастопольца собираются судить по обвинению в распространении порнографии

Севастопольца 1991 года рождения обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов (в том числе с участием несовершеннолетних) в интернете.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нахимовского района Севастополя.

«Установлено, что мужчина в августе-сентябре 2018 года, находясь дома, а также по месту работы, осуществлял сбор порнографических материалов из сети интернет, которые затем распространял в социальной сети «ВКонтакте». Указанные преступления относятся к категории тяжких. Обвиняемому грозит наказание в виде длительного срока лишения свободы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ранее Следком России по Крыму направил в суд дело в отношении жителя Керчи, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних через социальную сеть «ВКонтакте».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов. В Крыму уже бывшие сотрудники полиции создали организованную преступную группировку, в которую вошли семь человек.

Украинка пыталась ввезти в Крым запрещенный препарат. Пограничники изъяли лекарственный препарат, который пыталась ввезти в Крым гражданка Украины.

В Севастополе крымчанку приговорили к 10 годам колонии за убийство. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил жительницу Крыма к заключению в колонии.

Дело о мошенничестве экс-замов из «Крымэнерго» отправится в суд. Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго», обвиняемых в совершении мошенничеств.