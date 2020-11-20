Происшествия
Севастопольца собираются судить по обвинению в распространении порнографии
Севастопольца 1991 года рождения обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов (в том числе с участием несовершеннолетних) в интернете.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нахимовского района Севастополя.
«Установлено, что мужчина в августе-сентябре 2018 года, находясь дома, а также по месту работы, осуществлял сбор порнографических материалов из сети интернет, которые затем распространял в социальной сети «ВКонтакте». Указанные преступления относятся к категории тяжких. Обвиняемому грозит наказание в виде длительного срока лишения свободы», – говорится в сообщении.
Как уточняется, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее Следком России по Крыму направил в суд дело в отношении жителя Керчи, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних через социальную сеть «ВКонтакте».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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