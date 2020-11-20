Россияне массово бронируют в Крыму квартиры и дома на Новый год

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Несмотря на пандемию COVID-19, ажиотаж на новогодний отдых в России привел к небывалому росту бронирований квартир, отелей и домов.

Аналитики сервиса бронирования жилья выявили, что, по сравнению с прошлым годом, бронирование квартир выросло на 80%, отелей — на 65%, домов — на 55%.

Наибольшим спросом на Новый год пользуется Красная Поляна.

— Вся активная молодежь уже сейчас в Красной Поляне, — комментирует эксперт Юрий Яковлев. — И говорить о бронированиях в новогодние праздники здесь уже нельзя, если только подселиться к кому-нибудь.

Из-за ажиотажного спроса на горнолыжные курорты Красной Поляны в конце декабря 2020 и начале января ожидаются на подъемниках толпы народа.

Красная Поляна в Краснодарском крае, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Симферополь, Мисхор, Евпатория в Крыму, а также Банное в Башкирии, Кондопога и Петрозаводск в Карелии составили десятку самых «ажиотажных» направлений для отдыха в новогодние праздники 2020 — 2021.

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По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в этих направлениях с 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 18 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Судаке, дороже — в Кондопоге.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Десять «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год:

Красная Поляна — 5382 рубля / 4,11 ночи*

Феодосия — 2288 рублей / 5,33 ночи

Банное — 16831 рубль / 2,67 ночи

Судак — 1755 рублей / 6 ночей

Бахчисарай — 2114 рублей / 2,33 ночи

Симферополь — 2486 рублей / 2,33 ночи

Мисхор — 2000 рублей / 3 ночи

Евпатория — 3618 рублей / 5,5 ночи

Кондопога — 18000 рублей / 4,5 ночи

Петрозаводск — 3500 рублей / 4 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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