Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 20 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный 15 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 97 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 90 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 37 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью около 5 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 95 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 13, в Николаевке - 14, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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