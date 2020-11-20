Пешеходный переход на улице Кирова в центре Ялты перенесут и оснастят светофором

Работы по переносу наземного пешеходного перехода на улице Кирова и установке возле него светофоров начались в центре Ялты.

Как пояснил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сейран Меметов, мероприятия с перемещением перехода в район здания прокуратуры проводятся в рамках обновления объектов дорожной инфраструктуры в районе остановки общественного транспорта «Партизанская».

«Проект капитального ремонта улицы Кирова и, в частности, перенос пешеходного перехода, до своего утверждения был согласован в Службе государственного строительного надзора и ГИБДД», – отметил он.

При этом Меметов обратил внимание, что в соответствии с ГОСТом на 50 метров в одну и другую стороны от пешеходного перехода будут установлены ограждения.

«На этой неделе, основные работы по переносу пешеходного перехода на улице Кирова, монтажу светофоров и ограждений должны быть завершены», – добавил руководитель ДЖКХ Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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