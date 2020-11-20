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Одобрен проект строительства тоннельного коллектора в Симферополе
Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России после изучения проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе выдали положительное заключение.
Об этом сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы.
«Проектной документацией, одобренной Крымским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрены строительство тоннельного канализационного коллектора глубокого заложения общей протяженностью 17381 метр, реконструкция участка коллектора длиной 37,4 метров и двух шахт – № 1 и № 4, переключение действующих сетей канализации в проектируемый канализационный коллектор глубокого заложения и другие необходимые работы», – говорится в сообщении.
Подрядчик приступил к подготовительным работам в январе этого года. Трасса коллектора запроектирована таким образом, что не проходит ни под одним зданием и сооружением.
Финансирование осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Генеральный проектировщик–ООО «Тоннельгеострой».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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