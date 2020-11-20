Власть
На стройке путинского кластера в Севастополе захватили общественников и СМИ
фото © Facebook Ивана Комелова
Наблюдение за мысом Хрустальный закончилось обвинением в возможной краже археологических ценностей.
Руководителя общественной организации «Золотое сечение» Ивана Комелова, археолога Юрия Падалка и журналистов телеканала «НТС» захватили неизвестные в Севастополе. Это произошло сегодня днем на территории, где должны строить по поручению президента России Владимира Путина культурно-образовательный кластер. Однако уже давно и с нарушением законов возводят элитные высотки.
О происшествии сообщил Комелов, обнародовав информации в Facebook.
«Мы приехали сюда узнать, что же здесь в действительности происходит. Но попали в плен к представителям охранного агентства — они не выпускают нас с территории, удерживают. Мы вызвали полицию», — пояснил общественник.
Комелов в дальнейшем уточнил, что задерживали его, Падалку и сотрудников «НТС» работники частного охранного предприятия и представители фирмы-застройщика мыса Хрустального, которые хотели отобрать телеоборудование и выдвинули обвинение в возможной попытке кражи археологических ценностей.
«Чего так боятся строители?! Видимо, осознание незаконности проведения строительных работ без разрешения на строительство толкает на новые правонарушения!», — отметил руководитель ОО «Золотое сечение», добавив, что написано в органы МВД заявление о незаконном лишении свободы.
Ранее стало известно о незаконности строительства Фондом «Национальное культурное наследие» и компанией «Стройтрансгаз» театра оперы и балета, который должен стать частью кластера на мысе Хрустальный, о чем сообщило издание ForPost.
Кроме того, узнали «Примечания», Фонд «Национальное культурное наследие» привлечен к админответственности по части 2 статьи 9.5 КоАП РФ — неуведомление госстройнадзора о начале строительных работ, которые подлежат проверке административным органом. За это был наложен штраф в размере 50 тыс. руб. Законность наказания подтверждена судом.
Тот же Фонд в 2019 году — вопреки требованиям законодательства — самовольно возводил на мысе Хрустальный многоквартирные дома, разрешение на строительство которых было выдано только в феврале 2020 года.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прячет от общественности и депутатов заксобрания города проект застройки мыса Хрустального.
«На мысе Хрустальный идет реализация какого-то масштабного, мощного, серьезного проекта — идет полным ходом, а Севастополь об этом не знает», — жаловался глава постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным отношениям Вячеслав Горелов.
«Почему севастопольцы не принимают участия в обсуждении того, что в городе строится?!», — сказал депутат в эфире канала TV ForPost.
Парламентарий обратил внимание на то, что «в ноябре или в декабре минувшего года было сказано, что в начале наступающего, 2020 года проект образовательно-культурного кластера на мысе Хрустальный будет показан людям и так далее». Однако обещанное Развожаевым не сделано.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Примечания
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На стройке путинского кластера в Севастополе захватили общественников и СМИ
Наблюдение за мысом Хрустальный закончилось обвинением в возможной краже археологических ценностей.
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