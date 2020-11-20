Власть
«Многоэтажка вместо частного дома»: в Севастополе прокуратура судится с застройщиком
Прокуратура Гагаринского района Севастополя подала иск в Ленинский районный суд из-за нарушений при строительстве дома на улице Маячной, 27.
По данным ведомства, общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом» и «Прилив-Строй» возвели многоквартирный дом с привлечением денег граждан. При этом объект был построен с нарушениями, утверждают в прокуратуре.
«К дому не обеспечен подъезд пожарной техники. Не оборудованы соответствующие установленным требованиям выходы на кровлю, эвакуационные выходы с третьего и мансардного этажей. В помещениях квартир не имеется автономных датчиков автоматической пожарной сигнализации. В настоящее время жилой дом заселен, но не введен в эксплуатацию», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что застройщиком было получено разрешение на строительство индивидуального жилого дома, а не многоквартирного.
«В суд подано исковое заявление к застройщикам с требованиями обеспечить строение сетями водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения с учетом произведенного расчета необходимого объема ресурсов для полноценного функционирования многоквартирного жилого дома и устранить нарушения противопожарного законодательства», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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