«Мегапроект»: в Крыму предложили альтернативу Северо-Крымскому каналу

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Изучить возможность переброски воды в Крым из Краснодарского края путем строительства трубопровода по дну Азовского моря предложил член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Государственной думе Роман Зыков.

Он знает, как поменять систему, и уверен – не бывает нерешаемых трудностей, есть только несвоевременно поставленные задачи.

«Одним из вариантов решения проблемы вододефицита может стать переброска воды с реки Кубань Краснодарского края. Назовем этот проект, условно, «Восточный канал». Он нестандартный, требует изучения и детальной проработки, в том числе, научного и инженерного сообщества. Пока это только предложение, заключения, в том числе по финансовой части реализации проекта, не проводилось», – сказал Зыков.

По его словам, данный проект может стать альтернативой Северо-Крымскому каналу, поставка воды по которому была в одностороннем порядке перекрыта Украиной после воссоединения полуострова с Россией.

«Суть проекта заключается в строительстве трубопровода от реки Кубань по дну Азовского моря в Крым», – подчеркнул Зыков.

Немаловажный, по его мнению, вопрос изношенности водопроводных сетей полуострова.

«По оценкам экспертов, потери при транспортировке составляют до 60%. Вода просто уходит в землю. Это непозволительная роскошь. Нужна масштабная реконструкция сетей. Здесь на помощь нужно задействовать опыт Санкт-Петербурга. Крыму нужен аналогичный региональный технический регламент. По нему все работы при реализации проектов по водоснабжению должны соответствовать определенному качеству и нормативам. Это позволит обезопасить от использования дешевых некачественных труб и оборудования», – сказал Зыков.

По мнению эксперта, всему виной – несовершенство закона о госзакупках. К примеру, организация выигрывает тот или иной проект по реконструкции водопровода, а когда дело доходит до стадии реализации, генподрядчик начинает менять субподрядчиков и строительные материалы на более дешевые и низкопробные. Все это снижает конечное качество.

По его словам, ситуация с нехваткой воды в Крыму достаточно острая, поэтому нужно проработать и просчитать любые возможные, даже, на первый взгляд, фантастические варианты.

«Проблемы с водой в Крыму большие. Помимо уже предпринятых шагов, нужны новые, самые смелые и, на первый взгляд, рискованные решения», – подчеркнул Зыков.

По мнению эксперта, также перспективный метод – использование методики искусственного вызова дождей из облаков, чтобы увеличить количество осадков и наполняемость водохранилищ. Однако уязвимость данной технологии – слишком большая зависимость от погодных условий и отсутствие гарантий прихода дождевых облаков.

«Опреснение морской воды – хороший вариант, но в промышленных масштабах это не обеспечит Крым. Лишь точечно и адресно. Плюс, сама по себе технология опреснения – энергозатратная и требует детальной проработки», – подчеркнул Зыков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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