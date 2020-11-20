Крымчанину грозит до 12 лет тюрьмы за гибель маленькой девочки в ДТП

Органы прокуратуры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Джанкойского района Крыма.

Он обвиняется в совершении ДТП, в котором погибла четырехлетняя девочка и еще два ребенка пострадали. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

13 августа в селе Новосельцево на улице Гагарина водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения сбил троих детей. По версии следствия, мужчина потерял контроль над управляемым им автомобилем, после заноса машина частично выехала за пределы проезжей части, где находились дети. Четырехлетняя девочка скончалась на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили ссадины.

«С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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