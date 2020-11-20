Крымчане заявили, что фестиваль «Таврида Арт» уничтожает одно из самых красивых мест Крыма

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Жители Судака заявляют, что фестиваль «Таврида Арт» может уничтожить одно из самых красивых мест Крыма – Меганом.

Застроить уникальный мыс и прилегающую к нему территорию активно пытаются с 2004 года. В 2007 году Верховный совет Крыма признал полуостров памятником природы и утвердил его природоохранную зону.

Однако в 2019 году границы природоохранной зоны сместили к горе Меганом, и всю прилегающую территорию отдали под фестиваль «Таврида Арт».

«Мы обращались во всевозможные инстанции. Последние два года мы просто кричим: «Остановите застройку Меганома!» Несмотря на это, стройка неуклонно подвигается к подножью Меганома, – говорят крымчане. – И уже вчера был факт, когда заехали на территорию перепелиного поля и попытались заливать бетон. Кто это делает? Молодежный фестиваль «Таврида-Арт». Фестиваль, который был создан, чтобы развивать юные таланты. А мы хотим задать вопрос: неужели для развития юных талантов нужно уничтожать природу целого заповедника?

Мы продолжим борьбу, нас ничего не остановит. Ведь как мы можем отступить, если за нами Меганом? Это наш крымский Олимп. Он дает нам силы, мы многим обязаны Меганому. Пройдут тысячи лет, мы превратимся в пыль, а Меганом будет стоять».

Защитники Меганома заявляют, что для застройки в Крыму есть масса более подходящих мест. Например, северные степи.

В тексте использованы материалы: Новый день

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