Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты планируют новогодние мероприятия с учетом эпидобстановки ● Отельеры рассказали о бронировании в Крыму на новогодние праздники ● Ялта начала подготовку к новогодним праздникам ● Крым на новогодние праздники рассчитывает на миллион туристов ● В Крыму прошляпили зимних туристов
Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год
фото © ria.ru
Желание окунуться в атмосферу праздника или осторожность.
Решение крымских властей запретить новогодние корпоративы и массовые гуляния в закрытых помещениях привело жителей региона в замешательство. Свои недовольство и саркастические замечания граждане традиционно выплеснули в соцсетях.
Напомним, с 20 декабря по 15 января в Республике Крым запрещают проводить любые массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также ограничена работа любых увеселительных учреждений с 22.00 до 8.00. Такое решение было принято 18 ноября на региональном оперативном штабе по вопросу распространения COVID-19.
В крымских сообществах «новогодняя» новость разошлась молниеносно, оставив после себя длинную ленту из десятков ироничных и подчас злобных комментариев.
«Ну хоть Новый год пока не запретили», — написал один из подписчиков.
Другой комментатор сразу же ответил: «Зря вы это сказали, ох, зря», наверное, намекая на то, что и само празднование Нового года может оказаться под угрозой.
«Ну вот и приехали…» — сетовали другие подписчики.
«Вот интересно. Люди ездят на работу в забитом общественном транспорте, так как его мало на такое количество народа в Крыму. Половина без масок, окна закрыты... Вот там ну очень легко заразиться. И вместо того чтобы обеспечить людей транспортом в часы пик, они запрещают работу ночных заведений и корпоративы, капец», — прокомментировала Юлия Кошка.
В интернет-сообществах люди начали делиться лайфхаками, как весело отпраздновать Новый год и не нарваться на штрафы, появились даже анекдоты на эту тему.
«Поспешным решением» назвал новые ограничения депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом он заявил на радио «Спутник в Крыму», комментируя указ главы РК о запрете новогодних мероприятий с 20 декабря, пишет РИА Новости.
«С точки зрения эпидемиологического процесса указ явно скороспелый, потому что ситуация меняется. Если бы я хотел придумать что-то, чтобы навредить экономике Крыма, то я бы, наверное, издал такой указ», — сказал Онищенко.
По его словам, нужно искать решения, которые не навредили бы крымским предпринимателям, учитывая реальную эпидемиологическую обстановку в республике, а не просто ориентироваться на Москву.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выставили на продажу брусчатку с территории Херсонеса Таврического. 18 ноября администрация музея-заповедника опубликовала информацию о том, что на территории кафедрального собора в Херсонесе закончилась укладка тротуарной плитки.
В Севастополе просят отменить частичный запрет на посещение Сапун-горы. Речь идет об ограничениях проезжать на территорию музейного комплекса на детских велосипедах и самокатах.
Необычная ворона из Севастополя взорвала интернет выходкой на пароме. Удивительного пернатого пассажира горожане сняли на видео.
В Крыму активизировались молодожены-пенсионеры. Свадьбы играют те, кому далеко за 65+.
Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год
Желание окунуться в атмосферу праздника или осторожность.
В Ялте завели дело на самого скандального журналиста
Ялтинский журналист и активист Сергей Сардыко сообщил о том, что местные власти обвиняют его в «мелком хулиганстве».
Гендиректора «Массандры» сделают сначала заместителем главы Ялты
Депутаты Ялтинского городского совета 20 ноября планируют рассмотреть вопрос о назначении генерального директора винзавода «Массандра» Янины Павленко на пост первого заместителя главы администрации Ялты.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
15 часов назад
«Засуха превзошла все ожидания». Власти Крыма рассказали, сколько осталось воды на полуострове
23 часа назад
В Крыму «накрыли» ОПГ из экс-полицейских и бизнесменов
15 часов назад
В Крыму 214 новых заражений коронавирусом
24 часа назад
Крымчанин 110 раз нарушил ПДД и лишился автомобиля
23 часа назад
Развожаев отказался открывать рестораны и бары по ночам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался отменять запрет на работу ночных баров и ресторанов, несмотря на просьбы местных предпринимателей.