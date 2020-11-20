Крымчан обескуражил запрет праздновать Новый год

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Желание окунуться в атмосферу праздника или осторожность.

Решение крымских властей запретить новогодние корпоративы и массовые гуляния в закрытых помещениях привело жителей региона в замешательство. Свои недовольство и саркастические замечания граждане традиционно выплеснули в соцсетях.

Напомним, с 20 декабря по 15 января в Республике Крым запрещают проводить любые массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также ограничена работа любых увеселительных учреждений с 22.00 до 8.00. Такое решение было принято 18 ноября на региональном оперативном штабе по вопросу распространения COVID-19.

В крымских сообществах «новогодняя» новость разошлась молниеносно, оставив после себя длинную ленту из десятков ироничных и подчас злобных комментариев.

«Ну хоть Новый год пока не запретили», — написал один из подписчиков.

Другой комментатор сразу же ответил: «Зря вы это сказали, ох, зря», наверное, намекая на то, что и само празднование Нового года может оказаться под угрозой.

«Ну вот и приехали…» — сетовали другие подписчики.

«Вот интересно. Люди ездят на работу в забитом общественном транспорте, так как его мало на такое количество народа в Крыму. Половина без масок, окна закрыты... Вот там ну очень легко заразиться. И вместо того чтобы обеспечить людей транспортом в часы пик, они запрещают работу ночных заведений и корпоративы, капец», — прокомментировала Юлия Кошка.

В интернет-сообществах люди начали делиться лайфхаками, как весело отпраздновать Новый год и не нарваться на штрафы, появились даже анекдоты на эту тему.

«Поспешным решением» назвал новые ограничения депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об этом он заявил на радио «Спутник в Крыму», комментируя указ главы РК о запрете новогодних мероприятий с 20 декабря, пишет РИА Новости.

«С точки зрения эпидемиологического процесса указ явно скороспелый, потому что ситуация меняется. Если бы я хотел придумать что-то, чтобы навредить экономике Крыма, то я бы, наверное, издал такой указ», — сказал Онищенко.

По его словам, нужно искать решения, которые не навредили бы крымским предпринимателям, учитывая реальную эпидемиологическую обстановку в республике, а не просто ориентироваться на Москву.

В тексте использованы материалы: Форпост

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