Общество
Кнарик и Радость: как называли детей крымчане в этом году
фото © Новости Крыма
На Крымском полуострове наиболее популярными именами за 10 месяцев были: Александр, Артем, Асан, София, Анастасия и Ксения.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста РК.
Департамент ЗАГС Минюста Крыма назвал самые популярные имена для новорожденных за 10 месяцев, с января по октябрь включительно. По данным Департамента, чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Асан. Также отмечены и другие популярные имена — Артур, Глеб, Илья, Матвей, Андрей, Богдан, Айдер, Сергей и Алексей.
Лидерами среди женских имен названы — София, Анастасия, Ксения. Также чаще других встречаются имена Мелек, Мария, Милана, Вероника, Екатерина, Диана и Марьяна.
Популярностью среди крымских родителей пользовались и такие мужские имена, как Захар, Тимофей, Михаил, Тимур, Иван, Лев, Герман, Платон, Мирон, Гирей, Селим, Эрик, Семен, Осман, Ибраим, Ярослав и женские — Алиса, Варвара, Ева, Фериде, Анна, Алена, Василиса, Есения, Мия, Регина, Агата, Николь, Кира, Эвелина, Адиле, Мила.
Названы и самые редкие имена: Анас, Кнарик, Джаянти, Имранбек, Мираль, Жайрона, Любомила, Ратибор, Мираль, Мухаммаджон, Радость, Суннита, Аминашерфе, Лучит, Гулистан, Баграт, Эсин, Джансу, Эльдаие, Леман, Иймана, Яркин, Эвия, Беян, Эюп, Радимир, Гания и Жания.
Родителей интересовали и известные в обществе имена (иногда старинные), постепенно входящие в моду, — Амалия, Мирослава, Виталина, Оливия, Пелагея, Лада, Алиша, Анита, Аглая, Устинья, Февронья, Лука, Елисей, Макар, Всеволод, Никита, Мехмед, Шахрад, Николай, Кемал, Мирон, Петр, Марья, Арсений. Наравне с ними и европейские — Эммануэль, Эрвин, Ниаль, Даниэлла, Клеопатра, Микаэла, Гарри, Леонард и двойные — Эла-Шерифе, Эрдинч-Эдем, Фереде-Мелек, Али-Осман, Светлана-Малиника, Хатиджа-Таймаз, Ислам-Бей, Алиса-Мария.
Как подчеркнула первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, в вопросе выбора имени ребенку тенденции последние пять лет практически не меняются. Бесспорными лидерами являются имена София и Александр. Правда, намного меньше появилось девочек с именем Анна и мальчиков с именем Никита.
— Есть две основных причины, по которым родители выбирают имя. Первая — это выбор имени, которое чаще других встречается сегодня, то есть наблюдается определенная дань моде, и согласно выше приведенной информации мы можем видеть эту тенденцию. Большинство предпочитают именно такой подход, который и приводит к «волнам в присвоении имен», когда детей примерно одного года рождения можно определить по именам. Например, мы можем наблюдать такую закономерность в присвоении имен за период 1969-1972 годов, когда чаще всего девочек называли именем Светлана, в 1983-1986 годы – Юлия. И другая причина, это выбор имени «не как у всех». И здесь, конечно, законодательно фантазия родителей ограничивается.
Главное, что нужно помнить родителям — ребенку с именем, которое они выберут, идти по жизни, общаться в социуме. Конечно, в 14 лет у ребенка появляется возможность сменить имя, правда, только с согласия родителей. Но все-таки нужно выбирать имя очень тщательно и продумано, — сказала первый замминистра.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму более двух тысяч детей находятся на дистанционном обучении. Учащиеся еще двух общеобразовательных организаций переведены на дистанционное обучение.
В Украине планируют запустить бесплатные курсы для крымчан. Решение о финансировании подготовительных курсов для абитуриентов из Крыма ожидается до конца ноября.
Школьникам Симферополя отменили новогодние утренники. Все новогодние мероприятия, предполагающие массовое скопление людей, отменены в школах Симферополя.
Детские дома в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок. Детские дома и другие подобные соцучреждения в Крыму останутся закрытыми на карантин на неопределенный срок.
На стройке путинского кластера в Севастополе захватили общественников и СМИ
Наблюдение за мысом Хрустальный закончилось обвинением в возможной краже археологических ценностей.
Дождь, снег, гололедица: что ждет крымчан на выходные
В субботу и воскресенье в Крыму похолодает, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Власти Ялты сообщают о «значительном снижении» запасов в водохранилищах
В администрации Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают регион.
Жуткое ДТП в Крыму: пострадали врачи скорой и беременная женщина
В Симферополе на проспекте Вернадского произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Nissan.
24 часа назад
Крым переходит на картонные гробы
17 ноября
Крымчане заявили, что фестиваль «Таврида Арт» уничтожает одно из самых красивых мест Крыма видео
Жители Судака заявляют, что фестиваль «Таврида Арт» может уничтожить одно из самых красивых мест Крыма – Меганом.