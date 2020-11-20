Кнарик и Радость: как называли детей крымчане в этом году

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На Крымском полуострове наиболее популярными именами за 10 месяцев были: Александр, Артем, Асан, София, Анастасия и Ксения.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста РК.

Департамент ЗАГС Минюста Крыма назвал самые популярные имена для новорожденных за 10 месяцев, с января по октябрь включительно. По данным Департамента, чаще всего мальчиков называли Александр, Артем, Асан. Также отмечены и другие популярные имена — Артур, Глеб, Илья, Матвей, Андрей, Богдан, Айдер, Сергей и Алексей.

Лидерами среди женских имен названы — София, Анастасия, Ксения. Также чаще других встречаются имена Мелек, Мария, Милана, Вероника, Екатерина, Диана и Марьяна.

Популярностью среди крымских родителей пользовались и такие мужские имена, как Захар, Тимофей, Михаил, Тимур, Иван, Лев, Герман, Платон, Мирон, Гирей, Селим, Эрик, Семен, Осман, Ибраим, Ярослав и женские — Алиса, Варвара, Ева, Фериде, Анна, Алена, Василиса, Есения, Мия, Регина, Агата, Николь, Кира, Эвелина, Адиле, Мила.

Названы и самые редкие имена: Анас, Кнарик, Джаянти, Имранбек, Мираль, Жайрона, Любомила, Ратибор, Мираль, Мухаммаджон, Радость, Суннита, Аминашерфе, Лучит, Гулистан, Баграт, Эсин, Джансу, Эльдаие, Леман, Иймана, Яркин, Эвия, Беян, Эюп, Радимир, Гания и Жания.

Родителей интересовали и известные в обществе имена (иногда старинные), постепенно входящие в моду, — Амалия, Мирослава, Виталина, Оливия, Пелагея, Лада, Алиша, Анита, Аглая, Устинья, Февронья, Лука, Елисей, Макар, Всеволод, Никита, Мехмед, Шахрад, Николай, Кемал, Мирон, Петр, Марья, Арсений. Наравне с ними и европейские — Эммануэль, Эрвин, Ниаль, Даниэлла, Клеопатра, Микаэла, Гарри, Леонард и двойные — Эла-Шерифе, Эрдинч-Эдем, Фереде-Мелек, Али-Осман, Светлана-Малиника, Хатиджа-Таймаз, Ислам-Бей, Алиса-Мария.

Как подчеркнула первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталия Пельо, в вопросе выбора имени ребенку тенденции последние пять лет практически не меняются. Бесспорными лидерами являются имена София и Александр. Правда, намного меньше появилось девочек с именем Анна и мальчиков с именем Никита.

— Есть две основных причины, по которым родители выбирают имя. Первая — это выбор имени, которое чаще других встречается сегодня, то есть наблюдается определенная дань моде, и согласно выше приведенной информации мы можем видеть эту тенденцию. Большинство предпочитают именно такой подход, который и приводит к «волнам в присвоении имен», когда детей примерно одного года рождения можно определить по именам. Например, мы можем наблюдать такую закономерность в присвоении имен за период 1969-1972 годов, когда чаще всего девочек называли именем Светлана, в 1983-1986 годы – Юлия. И другая причина, это выбор имени «не как у всех». И здесь, конечно, законодательно фантазия родителей ограничивается.

Главное, что нужно помнить родителям — ребенку с именем, которое они выберут, идти по жизни, общаться в социуме. Конечно, в 14 лет у ребенка появляется возможность сменить имя, правда, только с согласия родителей. Но все-таки нужно выбирать имя очень тщательно и продумано, — сказала первый замминистра.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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