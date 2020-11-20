Какой сегодня праздник 20 ноября

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Сегодня, 20 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день ребенка (Universal Children`s Day)

Фото pixabay.com

20 ноября — важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка.

С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребенка.

В праздновании Дня в общинах, а также на местном и государственном уровне могут принять участие родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники средств массовой информации, а также молодежь и сами дети.

День Microsoft Windows

Ни для кого не секрет, что операционная система Windows является самой популярной и распространенной для настольных ПК и ноутбуков. Но мало кто знает, что именно 20 ноября 1985 года в свет вышла Windows 1.0.

Это была самая первая версия знаменитой операционной системы, но назвать ее полноценной было нельзя. Она, по своей сути, была лишь графическим дополнением для уже выпускавшейся операционной системы MS-DOS. Стоит отметить, что Windows 1.0 была дико прожорливой для своего времени. Дело в том, что графический адаптер, мышь в системных требованиях и установка с двух дискет в 1980-х были нешуточной роскошью.

Федот Ледостав (Зимородок)

Народный праздник «Федотов день» отмечается 20 ноября (по старому стилю - 7 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота. В простонародье его прозвали Ледоставом, так как в этот день лед продолжал сковывать реки и озера. Другие названия праздника: «Федот Ледостав», «Федот Корчемник», «Зимородок».

Также сегодня, 20 ноября, отмечают такие праздники:

- Праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»

- День педиатра (Pediatrician Day)

- День перевоплощений

- День трамвайных поездок

- День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)

- День учителя во Вьетнаме

- День абсурда (National Absurdity Day) в США

- День свадьбы королевы Елизаветы II

- День арахисово-сливочной помадки (Peanut Butter Fudge Day) в США

- День имени своего компьютера (Name Your PC Day) в США

- День глобальных объятий бегунов (Globally Organized Hug a Runner Day) в США

- День 20-N в Испании

- День сознания темнокожих в Бразилии

- День будущих учителей Америки (Future Teachers of America Day) в США

- День военно-морских сил Таиланда

Сегодня именины празднуют: Григорий, Евтихий, Фессалоникия, Феодул, Федор, Дорофей, Феофил, Афинодор, Федот, Афанасий, Зосима, Евгений, Никандр, Кирилл, Клавдиан, Никон, Исихий, Антонин, Лазарь, Валерий, Ксанфий, Каллиник, Епифан, Максимиан, Лонгин (Логин), Каллимах, Аникита, Мамант (Мамонт), Феаген, Авкт, Амонит, Варахий, Гигантий, Диодот, Дукитий, Иерон, Иларион (Илларион), Касиния, Кастрихий (Кастрикий), Меласипп (Мелевсипп), Острихий, Таврион, Фемелий, Феодох.

Что происходило 20 ноября в прошлые годы

1805 - Состоялась премьера оперы Людвига ван Бетховена. Его творение под названием «Фиделио»это единственная опера великого композитора.

1818 - Симон Боливар, руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, провозгласил независимость Венесуэлы от Испанского королевства.

1910 - Начало Мексиканской революции (направленная против автократического правления Порфирио Диаса. Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбы против диктатора.

1917 - Дата выхода третьего Универсала Украинской Центральной Рады, которым была провозглашена независимость УНР.

1918 - Большевики создали временное правительство в Украине во главе с Юрием Пятаковым.

1939 - Начало нацистской политики Германииприказ немецкой полиции арестовывать всех цыган и посылать в концлагеря.

1943 - Под охраной УПА на Волыни началась Первая конференция порабощенных Москвой народов, на которой оформлено политическую организациюАнтибольшевистский Блок Народов (АБН).

1945 - Начало международного судебного процесса над фашистами Третьего Рейха. Место проведениянемецкий город Нюнрберг.

1985 - выпущена первая версия программного обеспечения от компании Microsoftпродукт Microsoft Windows версия 1.0.

1990 - Арест самого известного серийного убийцы на территории СCСРАндрея Романовича Чикатило.

2003 - Очередное географическое, археологическое и историческое открытиев Антарктиде найден лед возрастом более 900 тысяч лет.

2004 - Начало Оранжевой революции. Одна из первых событий, которая повлекла дальнейшие последствияШевченковский районный суд Киева отклонил представление Киевской городской государственной администрации об ограничении на проведение массовых акций на Майдане Незалежности в этот период.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 ноября. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 19 ноября. Сегодня, 19 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.