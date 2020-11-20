Где и как в Крыму готовы встречать Новый год

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В ходе заседания оперштаба по новой коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявлении об отмене всех массовых мероприятий в период с 20 декабря и до окончания новогодних праздников.

Ограничения коснулись как корпоративов, так и в целом новогодних торжеств.

Новость была встречена неоднозначно – нашлись и сторонники, и противники решения.

Первые согласились, что отмена массовых мероприятий поможет избежать распространения коронавируса и сезонных ОРВИ, вторые посчитали его необоснованным, мотивируя тем, что корпоративы и торжества будут так или иначе проведены, а запрет только создаст дополнительные неудобства и лишит часть предприятий общепита и сферы услуг жизненно необходимых доходов.

Опрос ресторанов, расположенных в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и Феодосии показал: предновогодние корпоративы так или иначе состоятся. Несмотря на запрет, заявки активно принимаются на 24-30 декабря с одной поправкой – просят назначать мероприятие на 16-17 часов.

Время окончания при этом оговаривается весьма туманно, «четкого окончания к 22 часам никто не требует, но громкой музыки быть не должно».

При этом администраторы отдадут предпочтение коллективам более 30 человек, отказывая малочисленным компаниям. «Кроме вас, никого обслуживать не будем», - объясняют они. А в случае небольших коллективов помещение кафе придется делить с кем-то еще.

Найти место празднования Нового года в ресторане или ночном клубе оказалось значительно сложнее. Администраторы или извиняются и отказывают, ссылаясь на запрет, или просят перезвонить в конце месяца, «когда что-то, возможно, изменится».

Не помогли ни упоминание большого числа гостей, ни готовность сделать 100-процентную предоплату.

Решение нашлось достаточно неожиданно – «помочь отметить праздник на должном уровне» готовы небольшие рестораны, расположенные на границе городской черты. С учетом удаленности их собственники не слишком опасаются внезапных проверок и готовы принимать гостей даже в ночь на 1 января. Однако ценник несколько «кусается», видимо, «доплата за риск». Так, стоимость порции без особых изысков и минимумом алкогольных напитков стартует от 12 тыс. рублей с человека.

Некоторые же заведения в черте города, со стоимостью банкета в пределах 8-10 тыс. рублей с человека, аккуратно собирают заказы и предоплату с целью узнать: а целесообразно ли вообще проводить новогоднее мероприятия. И честно сообщают: «В случае неполной посадки вернут выплаченные средства не позднее 25 декабря».Весь люкс уже забронирован

Крымские отели в этом году пользуются высокой популярностью. Продление программы туристического кэшбека вкупе с объективным отсутствием альтернативы и всевозможными запретами по миру дали очевидный результат: уже сегодня сложно найти свободный приличный номер в период с 23 декабря по 9 января. Так называемые новогодние даты – с 30 декабря до 3 января - заняты почти везде. Это касается и отелей 4-5*, и круглогодичных семейных отелей в курортных поселках Крыма. Учитывая наплыв гостей, отельеры разработали собственные сценарии проведения зимних торжеств.

«В этом году нагрузка на новогодние праздники выше обычного. Видовые номера класса люкс, полулюкс, двухкомнатные семейные с видом на море, а также большая часть вилл уже забронированы», - сообщили в одном из крупных отелей Ялты и добавили, что, несмотря на ограничения, «новогодние мероприятия будут проведены, но только для постояльцев». Стоимость банкета в зависимости от зоны размещения – от 29 до 59 тыс. рублей с человека.

В одном известном 5-звездочном отеле Алушты корреспонденту сообщили, что «в настоящее время руководства рассматривает, в каком именно формате будет проводиться празднование Нового года». Наиболее вероятным назвали решение накрывать новогодние столы для гостей непосредственно в номере. Однако сообщить стоимость такой услуги сотрудники пока не смогли.

В небольших отелях, наоборот, рады любому гостю – будь то постоялец или прибывшая на праздничную ночь компания. Сотрудники без какого-либо сомнения сообщали о стоимости и рекомендовали забронировать места и внести предоплату. К слову, стоимость такого мероприятия, в зависимости от места, программы и меню, обойдется от 9 до 17 тыс. рублей с человека, для детей до 12 лет действуют скидки до 40% от стоимости, дети до 5 лет – бесплатно.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, каждый вправе самостоятельно выбирать, где и в какой компании отмечать наступление Нового 2021 года.

Предложений на рынке более чем достаточно на любой вкус и кошелек.

Единственное, что внушает опасение – вероятность увеличения числа заболевших по истечению новогодних каникул. В этом смысле Крым действительно рискует – отпраздновать и слечь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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