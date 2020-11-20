Общество
Дождь, снег, гололедица: что ждет крымчан на выходные
фото © Новости Крыма
В субботу и воскресенье в Крыму похолодает, рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В субботу до существенных осадков не дойдет, днем будет +4..+6 градусов и северный ветер 3-8 метров в секунду», - уточнил Тишковец.
Он добавил, что в воскресенье на полуострове ожидаются дождь со снегом, гололедица на дорогах.
«В воскресенье придет вторичный холодный фронт, который понизит температуру ночью до нулевых значений, а днем она составит не выше +3..+5 градусов, при этом ожидается северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Будет казаться, что на улице слабые заморозки. Северный ветер всегда усугубляет дискомфортные ощущения. Осадки будут носить смешанный характер и пройдут в ночные и утренние часы. Ожидается дождь со снегом и легкая гололедица», - поделился эксперт.
Ранее в МЧС призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными на дорогах. С особой осторожностью к ситуации стоит отнестись и любителям горного туризма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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