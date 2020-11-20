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Власть

Число зарегистрированных безработных в Крыму за полгода выросло в 10 раз

11:04 пятница, 20 ноября 2020

Число официально зарегистрированных безработных граждан в Республике Крым достигло 50 тысяч человек, что на 45,5 тысячи больше по сравнению с апрелем текущего года.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Симферополе заявил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский.

«Если на 1 апреля 2020 года у нас официально зарегистрированных безработных было более 4,5 тысячи, то на сегодняшний момент их более 50 тысяч человек», – сказал он.

При этом замминистра отметил, что множество людей работают неофициально. «Мы все время говорили о неформальной занятости. По скромным оценкам 250-300 тысяч человек в Республике Крым не осуществляют свою трудовую деятельность официально», – отметил Михалевский.

По его словам, квалификационный состав не претерпел изменений за время пандемии.

«По-прежнему из тех требуемых вакансий, которые на сегодняшний день нужны в экономике республики, более 54% – это рабочие специальности», – сказал замминистра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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