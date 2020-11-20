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Власть

Активисту из Судака вручили предостережение «о недопустимости экстремизма»

07:15 пятница, 20 ноября 2020
Судак

Активиста из Судака Рустема Абкадырова, который выступает против застройки мыса Меганом для форума «Таврида», сотрудники Центра «Э» вызвали на «профилактическую беседу» и вручили ему предостережение «о недопустимости экстремистской деятельности».

Об этом активист написал на своей странице в Facebook и опубликовал документ.

«На профилактическую беседу со мной прибыло со слов собеседников «руководство Центра противодействия экстремизму РК» из г. Симферополь. Дискуссией это назвать сложно. На меня оказывалось неприкрытое давление с целью «прекратить противоправную деятельность». На мой уточняющий вопрос – откуда им стало известно, что я «планирую организацию несанкционированных собраний и митингов» – было сообщено буквально следующее: на вас написала заявление администрация молодежного фестиваля «Таврида Арт», – рассказал активист.

Само предостережение подписано прокурором Симферополя Александром Жеребцовым. В документе говорится, что «в случае неисполнения требований федерального законодательства о собраниях, митингах и демонстрациях, виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности».

«Вряд ли я понял сути предъявленных мне обвинений. Но я твердо знаю, что документов, разрешающих земляные работы на Перепелином поле как не было, так и нет. Бульдозеры утюжат мою любимую степь безнаказанно», – отметил активист.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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