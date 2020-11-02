Зубков назвал «преступлением» и «коррупцией» приватизацию крымской «Массандры»

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Крымский бизнесмен, владелец парков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков назвал «преступлением» решение властей Крыма отдать под приватизацию винзавод «Массандра».

«Я считаю это преступлением. Преступлением против русского народа, против интересов России. Даже во времена Украины никто не додумался приватизировать это государственное предприятие», – сказал он в своем видеоблоге.

Зубков считает, что земли винзавода «неоценимы».

«Спешка, с которой происходят эти процессы, заставляет думать, что кто-то под шумок коронавируса продает историческое легендарное предприятие. Народ никто не спрашивает. Это большое преступление, это пахнет большой коррупцией», – отметил он.

14 октября сообщалось, что депутаты в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода «Массандра» до конца года. До этого сообщалось, что Производственно-аграрное объединение (ПАО) «Массандра» было акционировано.

Заместитель министра сельского хозяйства правительства Крыма Сергей Петелин, сообщил, что винзавод собираются продавать на аукционе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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