Общество
«Живодеры, вытащите птицу из банки»: Жители Судака ищут хозяина попугая
Блудное пернатое поймали на улице Юго-западная.
Жители крымского курортного поселка переживают за судьбу блудного попугая. Все началось с того, что в популярном паблике Судака появилось фото птички, сидящей в стеклянной банке
- Кто попугая потерял? Судак, район улицы Юго-западная, - сообщает автор поста.
Пользователи соцсетей живо откликнулись на сообщение.
Одни пытались опознать птицу: «Можно фотографию мордочки поближе? Очень похож на моего, недавно улетел. Мой отзывается на «Гришу» и очень любит гаджеты, если поднести телефон, может прыгнуть на него». Но эксперты заявили, что на фото особа женского пола. Нашлись и юмористы: «Попугай в банке»; «Закуска - попугай маринованный». Другие же выразили беспокойство за жизнь и здоровье птички: «Почему в банке? Можно в коробку было посадить...»; «Живодеры, вытащите птицу из банки».
Нужно отметить, что экзотические птицы на вольных хлебах вполне привычное явление для Крыма. Например, в Симферополе целая стая неразлучников свободно перемещается по Гагаринскому парку.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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