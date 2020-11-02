Происшествия
За неделю в Крыму в ДТП погибли пять человек
За прошедшую неделю крымские спасатели 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 22 человека.
Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
К сожалению, 5 получили травмы несовместимые с жизнью.
За отчетный период было ликвидировано 42 пожара, из них 26 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, в горно-лесной зоне проведено 2 поисково-спасательных операции, было спасено 4 человека. Кроме того, был ликвидирован 1 лесной пожар, — сообщил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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