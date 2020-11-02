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Вся надежда только на конкуренцию: власти России о ценах в Крыму
фото © Новости Крыма
Цены в Крыму, на которые полноценный запуск Крымского моста принципиально пока не повлиял, возможно, снизятся благодаря конкуренции.
Такие надежды выразил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин во время рабочей поездки на полуостров.
Чиновник отметил, что в целом транспортные возможности полуострова улучшились благодаря дорожному строительству и запуску автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста. Это позволяет надеяться на появление конкуренции, которая повлечет за собой снижение цен.
«Я считаю, что мост и хорошая транспортная доступность даст возможность дополнительной конкуренции, а конкуренция позволит снизить цены, и мы надеемся, что цены все-таки будут снижаться», - пояснил Хуснуллин.
Что касается услуг РЖД, то, по словам вице-премьера, этот вопрос находится на контроле Федеральной антимонопольной службы.
«Мы этот вопрос с ними обсуждали и все-таки считаем, что надо искать возможность снижения», - заключил чиновник.
Как ранее сообщалось, повышение цен на ряд продуктов ожидается по всей России. По мнению председателя Ассоциации содействия торговле Крыма Сергея Макеева, подорожание ряда позиций происходит из-за роста оптовых цен, контролем за которыми должны заниматься административные органы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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