Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал

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Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова становится все более сложной, в связи с чем то и дело возникает вопрос, стоит ли крымчанам рассчитывать на воду из Днепра.

Станет ли Северо-Крымский канал когда-нибудь снова полноводным, ответила представитель в Совете Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Мы понимаем, что вряд ли в ближайшее время нынешнее и даже будущее руководство Украины займет более взвешенную и бережную позицию по отношению и к крымскому народу, и даже к себе самим. Они же этими действиями разрушают и свое государство, свое самосознание. Мы понимаем, что сейчас рассчитывать надо только на себя» – заявила Алтабаева.

При этом она отметила, что с технической точки зрения Северо-Крымский канал еще может работать. Уже сейчас по его части перенаправляют воду в Симферополь, и развиваться этому направлению его использования ничего не мешает.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала вода из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу.

С середины октября 2020 года началась реализация плана по обеспечению водоснабжения Республики Крым и Севастополя, утвержденного правительством РФ. Средства на его реализацию в 2020-2024 годах в объеме 48 млрд руб будут выделены из Резервного фонда. План предусматривает бурение новых скважин, ремонт сетей водоснабжения, строительство опреснительных установок, устройство очистки сточных вод, строительство водозаборных сооружений на реке Бельбек в Севастополе и др.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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