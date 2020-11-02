В Ялте сообщили, что весной откроют винный парк

Винный парк, строящийся в регионе Большой Ялты, откроется весной 2021 года. Запланированный на июнь этого года запуск перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказал генеральный менеджер курорта Mriya Resort, где появится парк, Самвел Саруханян, передает ТАСС.

Крымские власти в декабре 2018 года сообщили о выделении санаторно-курортному комплексу Mriya Resort & Spa, который в начале ноября того же года попал под санкции США, участка для создания нового винного комплекса. Руководство отеля ранее информировало, что парк планировали открыть в июне 2020 года.

«Сроки открытия сдвигаются из-за ограничений по коронавирусу: сбиваются поставки отделочных материалов, оборудования, простой строительных работ во время общей самоизоляции и так далее. Проект курорта Mriya Resort «Винный Парк» глобально запустится весной и будет включать в себя гравитационную винодельню, сыроварню, уникальную ахитектурную композицию, автором которой стал Марко Касамонти, 30 га парковой территории с множеством арт-объектов, связанных между собой медиаэкспозицией о философии жизни вина как метафоре жизни человека», - сказал Саруханян.

Он отметил, что в парке будет создана дегустационная площадка на высоте 46 метров и уникальная коллекция российских вин.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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