Происшествия
В выходные в Симферополе и районе 54 раза прорывало трубы
По всем заявкам были приняты меры оперативного реагирования.
Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил руководитель симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.
— За прошедшую неделю у нас по Симферополю и Симферопольскому району было 54 заявки на повреждения на сетях. Все были оперативно устранены. На сегодняшнее утро имеем две незакрытые заявки по Симферополю и три — по Симферопольскому району, — рассказал Новик.
Также, по словам Новика, за истекшие сутки в адрес ГУП РК «Вода Крыма» поступило 30 обращений, связанных с несоблюдением графика подачи воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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