Происшествия
В Севастополе одновременно загорелось три нежилых дома
В ночь на 2 ноября в Нахимовском районе загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации.
Как сообщает ГУ МЧС, сигнал о возгорании двух нежилых строений на улице Цыбулько поступил в 1:37. По прибытии на место сотрудники обнаружили пожар общей площадью 75 квадратных метров, также потребовалось эвакуировать соседний дом. Полную ликвидацию последствий происшествия произвели в 4:26.
В это же время возник еще один пожар неподалеку, в нежилом доме по адресу: ул.Оборонная, 5, площадью в 20 квадратных метров. Он также был оперативно устранен.
Как подчеркнули в ГУ МЧС по Севастополю, причины возгорания в данный момент устанавливаются. Однако у местных жителей есть своя версия произошедшего: как сообщили очевидцы, синхронное возгорание домов может быть связано с прагматичными интересами неназванных застройщиков. В частности, на месте двух горевших домов предполагается построить четырех- или пятиэтажное жилое здание.
В тексте использованы материалы: Форпост
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