Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 80.7
воздух +11
море +19

Происшествия

В Севастополе одновременно загорелось три нежилых дома

17:12 понедельник, 2 ноября 2020
Севастополь

В ночь на 2 ноября в Нахимовском районе загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации.

Как сообщает ГУ МЧС, сигнал о возгорании двух нежилых строений на улице Цыбулько поступил в 1:37. По прибытии на место сотрудники обнаружили пожар общей площадью 75 квадратных метров, также потребовалось эвакуировать соседний дом. Полную ликвидацию последствий происшествия произвели в 4:26.

В это же время возник еще один пожар неподалеку, в нежилом доме по адресу: ул.Оборонная, 5, площадью в 20 квадратных метров. Он также был оперативно устранен.

Как подчеркнули в ГУ МЧС по Севастополю, причины возгорания в данный момент устанавливаются. Однако у местных жителей есть своя версия произошедшего: как сообщили очевидцы, синхронное возгорание домов может быть связано с прагматичными интересами неназванных застройщиков. В частности, на месте двух горевших домов предполагается построить четырех- или пятиэтажное жилое здание.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели ночью вытаскивали автомобиль из грязи в районе Белой Скалы. МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

В крымском храме во время службы начался пожар. Накануне вечером на территории православного храма во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты, что на Южном берегу Крыма, загорелся склад.

ДТП на Ялтинской трассе: один человек скончался и двое в больнице. В результате лобового столкновения двух иномарок на трассе Симферополь-Ялта один человек погиб и еще два получили травмы.

За неделю в Крыму в ДТП погибли пять человек. За прошедшую неделю крымские спасатели 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 22 человека.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

Водный кризис
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин

Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин

Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.

Бизнес
Зубков назвал «преступлением» и «коррупцией» приватизацию крымской «Массандры»

Зубков назвал «преступлением» и «коррупцией» приватизацию крымской «Массандры»

Крымский бизнесмен, владелец парков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков назвал «преступлением» решение властей Крыма отдать под приватизацию винзавод «Массандра».

Водный кризис
Севастополю не хватает воды из-за приезжих

Севастополю не хватает воды из-за приезжих

Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации