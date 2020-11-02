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Коронавирус в Крыму

В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки

10:22 понедельник, 2 ноября 2020
В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки

фото © iz.ru

В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Сообщается, что по состоянию на утро 2 ноября еще 79 человек попали в больницы или оставлены дома на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19. За сутки новых смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировано не было. Семеро пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Таким образом, всего с начала года в Севастополе коронавирусом заразились 2557 человек. Из них 1630 уже выздоровели, 69 пациентов скончались.

«На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 289 человек: 149 – в инфекционной больнице , 139 – в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 38 человек, на амбулаторном лечении – 553 человека», – сообщили в пресс-службе правительства города.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрированы 161 случай COVID-19. Всего по России – 18 257 в 84 регионах, из них 25,1% –у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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