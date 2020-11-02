В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

В Севастополе около 30 человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«За неделю у нас заболело 520 человек – за прошлую неделю было 397. Рост составил 1.3 раза, на прошлой неделе рост был 1.4 раза», – сказал Александр Кулагин, отметив, что свободный коечный фонд в Севастополе сегодня составляет 11%.

Напомним, что по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больниц, 55 человек - на амбулаторном лечении. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года.

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