Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса ● Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы ● В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки ● После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом ● Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
фото © Новости Крыма
За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.
В Севастополе около 30 человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
«За неделю у нас заболело 520 человек – за прошлую неделю было 397. Рост составил 1.3 раза, на прошлой неделе рост был 1.4 раза», – сказал Александр Кулагин, отметив, что свободный коечный фонд в Севастополе сегодня составляет 11%.
Напомним, что по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больниц, 55 человек - на амбулаторном лечении. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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