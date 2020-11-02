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Коронавирус в Крыму

В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

21:15 понедельник, 2 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

фото © Новости Крыма

За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.

В Севастополе около 30 человек с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве региона сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«За неделю у нас заболело 520 человек – за прошлую неделю было 397. Рост составил 1.3 раза, на прошлой неделе рост был 1.4 раза», – сказал Александр Кулагин, отметив, что свободный коечный фонд в Севастополе сегодня составляет 11%.

Напомним, что по состоянию на утро 2 ноября зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больниц, 55 человек - на амбулаторном лечении. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.

После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом. За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.

Американские ученые обнаружили новое смертельное заболевание. Заболевание возникает у мужчин и может привести к смерти в 40% случаев.

Массовый психоз: крымчане скупают антибиотики. Минздрав Республики Крым обеспокоен тем, что крымчане подверглись массовой панике.

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