Общество
В Саках запретили неправильную парковку даже красивым авто
Глава администрации города Саки Александр Овдиенко упрекнул водителей в неправильной парковке, подчеркнув, что нарушение ПДД не дозволено даже «красивым» автомобилям.
Этому свидетельствует пост, опубликованный главой города у себя в Facerbook.
«Даже таким красивым машинам, так парковаться нельзя», - подчеркнул Овдиенко.
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