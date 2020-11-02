В Крыму процесс перехода на валидаторы продлили до 1 января

Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) продлен до 1 января 2021 года.

Таким образом, в период с 1 сентября по 1 января 2021 года крымчане смогут воспользоваться правом на льготный проезд не только при помощи банковской карты (путем считывания бесконтактного электронного документа платежной системы МИР валидатором), но и на основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки.

Для реализации льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты льготным категориям граждан необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки и написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи банковской карты можно только после СМС-уведомления. До тех пор, пока СМС-уведомление не поступило, льготным категориям граждан необходимо подтверждать право предъявлением соответствующего удостоверения.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отделение банка в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Обращаем внимание, что данные гражданина льготной категории будут автоматически прикреплены к банковской карте, то есть при считывании данных гражданина льготной категории система списывать средства не будет. Законодательством также не предусмотрено количество льготных поездок, поэтому никаких сумм для их осуществления на карту зачисляться не будет. Льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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