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Власть

В Крыму пообещали создать агробиотехнопарк

11:46 понедельник, 2 ноября 2020

В Крыму разрабатывают проект по созданию Агробиотехнопарка.

Об этом на совещании по вопросу формирования Агробиотехнопарка как составляющей научно-образовательного центра (НОЦ) Республики Крым сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, в НОЦ войдут 3 направления: биотехнология, медицинский туризм и современные методы реабилитации.

«В нашем регионе будет создан научно-образовательный центр, который сможет интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. С каждым годом сектор экономики в сельскохозяйственном направлении растет, почти в два раза увеличился спрос на саженцы – сейчас чистая потребность в саженцах винограда 3 млн штук», – отметила вице-премьер.

Она добавила, что такой проект очень важен для Крыма. Это приведет к притоку инвестиций, создаст рабочие места.

«Вступая в проект «Наука», наши специалисты получат возможность развить существующую научную базу, создать высокотехнологичные подходы к решению задач, а также приведет к притоку инвестиций в регион, создаст новые рабочие места и улучшит общее качество жизни», – рассказала Кивико.

Тэги: обещания

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