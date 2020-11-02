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Власть

В Крыму отреагировали на предложенный Украиной «крымский саммит»

13:16 понедельник, 2 ноября 2020

В Крыму отреагировали на инициативу Украины по организации «крымского саммита».

По этому поводу высказался Александр Молохов, стоящий во главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве полуострова при президенте России.

Политик отметил, что пока в Крым не поступало приглашений от Киева, и маловероятно, что это вообще случится.

По мнению чиновника, «власти Украины боятся правды о том, какой стала жизнь в республике после присоединения к России, поэтому они не допустят разоблачительных высказываний жителей полуострова».

Убежден Молохов и в том, что задуман упомянутый саммит «в одностороннем порядке», не предусматривая диалога.

В МИД Украины заявляли, что саммит носит международный характер и затрагивает вопрос возвращения Крыма в состав страны. Состоится мероприятие уже в 2021 году в Киеве. Среди участников, согласно замыслу украинской стороны, должны оказаться представители многих стран, включая Россию.

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