Власть
В Крыму отреагировали на предложенный Украиной «крымский саммит»
В Крыму отреагировали на инициативу Украины по организации «крымского саммита».
По этому поводу высказался Александр Молохов, стоящий во главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве полуострова при президенте России.
Политик отметил, что пока в Крым не поступало приглашений от Киева, и маловероятно, что это вообще случится.
По мнению чиновника, «власти Украины боятся правды о том, какой стала жизнь в республике после присоединения к России, поэтому они не допустят разоблачительных высказываний жителей полуострова».
Убежден Молохов и в том, что задуман упомянутый саммит «в одностороннем порядке», не предусматривая диалога.
В МИД Украины заявляли, что саммит носит международный характер и затрагивает вопрос возвращения Крыма в состав страны. Состоится мероприятие уже в 2021 году в Киеве. Среди участников, согласно замыслу украинской стороны, должны оказаться представители многих стран, включая Россию.
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