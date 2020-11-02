Происшествия
В Крыму нетрезвый мотоциклист напал на сотрудницу ГИБДД
Полицейские задержали в Советском районе Крыма нетрезвого мотоциклиста, который напал на сотрудницу Госавтоинспекции.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В момент, когда стражи порядка приблизились к водителю мотоцикла, он стал хватать женщину-сотрудницу ГИБДД за руку и выворачивать ее. В результате применения силы сотруднице полиции были причинены телесные повреждения, вследствие чего в медучреждении ей установлен диагноз «ушиб и растяжение связок правого плечевого сустава и правой кисти». В ходе инцидента нарушитель был задержан напарником пострадавшей девушки», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что госавтоинспекторы остановили мотоцикл без госномеров, которым без использования мотошлема управлял мужчина с признаками опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. На законные требования полицейских он не реагировал.
В отношении нарушителя составлены протоколы о нарушении правил применения мотошлемов и управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также в следственный орган направлены материалы для привлечения нарушителя к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России мужчину отправили на 13 лет в колонию за финансирование «ИГ» из Крыма. Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону приговорил уроженца Республики Северная Осетия – Алания к 13 годам колонии строгого режима за финансирование с территории Крыма деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
В Крыму не могут решить проблему переполненности СИЗО. В Крыму наблюдается перелимит заключенных в следственном изоляторе Симферополя.
Житель Херсонщины пытался подкупить пограничников при выезде из Крыма. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что житель Херсонской области, который направлялся из Крыма на материковую часть Украины, пытался дать взятку пограничнику за пропуск без установки мобильного приложения «Дій вдома».
Прокуратура в Севастополе сообщает о махинациях в фонде по капремонту жилья. Прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о махинация с проведением аукционов после проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя».
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин
Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.
В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
Несколько заведений общепита сгорели ночью в Феодосии.
31 октября
Под мэром Симферополя зашаталось кресло
29 октября
Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы
Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.