В Крыму нетрезвый мотоциклист напал на сотрудницу ГИБДД

Полицейские задержали в Советском районе Крыма нетрезвого мотоциклиста, который напал на сотрудницу Госавтоинспекции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В момент, когда стражи порядка приблизились к водителю мотоцикла, он стал хватать женщину-сотрудницу ГИБДД за руку и выворачивать ее. В результате применения силы сотруднице полиции были причинены телесные повреждения, вследствие чего в медучреждении ей установлен диагноз «ушиб и растяжение связок правого плечевого сустава и правой кисти». В ходе инцидента нарушитель был задержан напарником пострадавшей девушки», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что госавтоинспекторы остановили мотоцикл без госномеров, которым без использования мотошлема управлял мужчина с признаками опьянения. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. На законные требования полицейских он не реагировал.

В отношении нарушителя составлены протоколы о нарушении правил применения мотошлемов и управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также в следственный орган направлены материалы для привлечения нарушителя к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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