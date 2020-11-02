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Коронавирус в Крыму

В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса

19:47 понедельник, 2 ноября 2020
В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса

фото © pixabay.com

Власти Крыма не планируют вводить дополнительные ограничения для туристов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».

«Не планируем – смысла в этом нет. Сегодня даже между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, как в мирное время. Никаких ограничений для туристов вводить не будем. Но проверки, с точки зрения температуры – это стандартная мера. Требования Роспотребнадзора актуальны, в этой части действуют», – сказал Аксенов.

Он уточнил, что также пока не вводятся ограничения ни для каких отраслей бизнеса, только «меры индивидуального характера».

В октябре в Крыму отмечался рост числа заражений коронавирусом, максимум был зарегистрирован 24 октября – 255 человек. В последнюю неделю месяца в Крыму ежедневно регистрировали более 200 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в Крыму выявлено 9816 положительных на COVID-19, выздоровевших за весь период – 5469 человек, умерли 142 пациента. С начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2557 человек, выздоровели 1630 человек, 69 умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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