Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы ● В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки ● После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом ● Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса ● Массовый психоз: крымчане скупают антибиотики
В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса
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Власти Крыма не планируют вводить дополнительные ограничения для туристов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».
«Не планируем – смысла в этом нет. Сегодня даже между субъектами осуществляется нормально, в штатном режиме, как в мирное время. Никаких ограничений для туристов вводить не будем. Но проверки, с точки зрения температуры – это стандартная мера. Требования Роспотребнадзора актуальны, в этой части действуют», – сказал Аксенов.
Он уточнил, что также пока не вводятся ограничения ни для каких отраслей бизнеса, только «меры индивидуального характера».
В октябре в Крыму отмечался рост числа заражений коронавирусом, максимум был зарегистрирован 24 октября – 255 человек. В последнюю неделю месяца в Крыму ежедневно регистрировали более 200 случаев инфицирования.
За минувшие сутки в Крыму зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции. Всего за время эпидемии в Крыму выявлено 9816 положительных на COVID-19, выздоровевших за весь период – 5469 человек, умерли 142 пациента. С начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2557 человек, выздоровели 1630 человек, 69 умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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