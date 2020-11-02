В Крыму не хватает электричества для Черноморского флота России

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Регуляторы энергорынка обнаружили необходимость в новых электростанциях на территории Крыма и Тамани для покрытия дефицита электроэнергии.

К 2026 году региону потребуется еще около 500 МВт новых мощностей из-за ввода объектов Черноморского флота и Крымской железной дороги. Стоимость строительства новой ТЭС, по оценкам экспертов, составит до 40 млрд руб. А инвесторы, как и ранее при строительстве крымской генерации, смогут окупить затраты за счет платежей потребителей всей страны.

К 2026 году в Крыму и Тамани вновь может образоваться дефицит мощности — в общей сложности до 496 МВт, заявил 30 октября глава «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) Борис Аюев на совещании по подготовке к осенне-зимнему периоду. Дефицит может возникнуть из-за роста энергопотребления после ввода объектов Черноморского флота и Крымской железной дороги. Согласно представленным материалам СО, до 2026 года энергопотребление в Крыму может увеличиться до 1,5 ГВт при суммарном текущем объеме генерации 879 МВт, в Тамани потребление вырастет до 1,6 ГВт при нынешней мощности электростанций 593 МВт. Таким образом, непокрываемый дефицит в Крыму достигнет 190 МВт, а в Тамани — 306 МВт. Рост потребления «декларируется, но не оформлен», сказал глава СО. Основные параметры региональной энергосистемы могут быть отражены в следующей схеме и программе развития ЕЭС России на 2021–2027 год.

Ситуация в Крыму может осложниться из-за проблем со строительством электросетевой инфраструктуры для Таврической ТЭС на 480 МВт, принадлежащей «Технопромэкспорту» (ТПЭ, входит в «Ростех»). Электростанция была введена в марте 2019 года без схемы выдачи мощности, отмечается в презентации СО. По словам Бориса Аюева, схемы выдачи мощности второго энергоблока симферопольской электростанции мощностью 240 МВт до сих пор не готовы. Глава СО выразил опасение, что до конца года линию так и не успеют ввести, и в результате второй энергоблок Таврической ТЭС может быть отключен.

В ТПЭ заявили, что не ожидают проблем с выдачей мощности.

«Мероприятия по выдаче мощности Таврической ТЭС, входящие в зону ответственности компании, выполнены в полном объеме в 2019 году,— сообщили в компании.— На данный момент со стороны ГУП РК «Крымэнерго» не выполнены в полном объеме мероприятия по присоединению одной из линий (ВЛ 110 кВ)». По мнению ТПЭ, отсутствие этой линии не влияет на выдачу станцией всего объема производимой мощности: в таком режиме ТЭС работает с 2019 года без ограничений.

Решить проблему нехватки мощности в Крыму и Тамани можно через механизм конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ), отметил Аюев. Механизм КОМ НГ был разработан именно для строительства нерыночных проектов в энергодефицитных точках. Он применялся два раза: для строительства Сакской ТЭЦ в Крыму (120 МВт, «КрымТЭЦ» Петра Нидзельского) и Ударной ТЭС в Тамани (500 МВт, ТПЭ). Затраты на эти стройки покрываются за счет потребителей первой (Урал и европейская часть РФ) и второй (Сибирь) ценовых зон. Общий платеж по двум станциям в КОМ НГ с 2021 по 2035 год превысит 148 млрд руб., посчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

Стоимость строительства новой ТЭС на 496 МВт с применением парогазовых установок может составить 35–40 млрд руб., а на паросиловых установках — 24–28 млрд руб., оценивает Скляр.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

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