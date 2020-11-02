В Крыму двух туристов ночью искали в горах над Ялтой

Двух путешественников, решивших прогуляться по отрогу Иограф в горах на Южном берегу Крыма, спасателям пришлось искать ночью.

К счастью, туристы не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Вызов на пульт службы спасения поступил около половины седьмого вечером в воскресенье. Выяснилось, что отправившаяся на прогулку парочка сбилась тропы и не смогла самостоятельно вернуться на маршрут, чтобы спуститься с вершины.

На место выдвинулась группа спасателей. Приблизительное местоположение потерявшихся удалось выяснить благодаря тому, что у туристов сохранялась мобильная связь.

«В результате поисковых работ, которые осложнялись темным временем суток, пострадавшие были обнаружены в начале тропы Кизил-Кая, - пояснили в МЧС. – Туристы были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны в поселок Охотничий. В медицинской помощи не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасного поведения в горно-лестной местности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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