Происшествия
В Крыму двух туристов ночью искали в горах над Ялтой
Двух путешественников, решивших прогуляться по отрогу Иограф в горах на Южном берегу Крыма, спасателям пришлось искать ночью.
К счастью, туристы не пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Вызов на пульт службы спасения поступил около половины седьмого вечером в воскресенье. Выяснилось, что отправившаяся на прогулку парочка сбилась тропы и не смогла самостоятельно вернуться на маршрут, чтобы спуститься с вершины.
На место выдвинулась группа спасателей. Приблизительное местоположение потерявшихся удалось выяснить благодаря тому, что у туристов сохранялась мобильная связь.
«В результате поисковых работ, которые осложнялись темным временем суток, пострадавшие были обнаружены в начале тропы Кизил-Кая, - пояснили в МЧС. – Туристы были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны в поселок Охотничий. В медицинской помощи не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасного поведения в горно-лестной местности».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крымских горах искали заблудившихся москвичей. В понедельник в службу спасения поступил сигнал о том, что двое туристов заблудились на горе Аю-Даг, оказавшись на труднопроходимом склоне.
В горах над Ялтой потерялись 10 глухонемых туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что на Таракташской туристической тропе (гора Таракташ ) ГО Ялта группа глухонемых туристов преклонного возраста в количестве 10 человек отстали от основной группы и самостоятельно не могут выйти в безопасное место.
Спасатели эвакуировали с Караби-яйлы семейную пару с ребенком. Туристы сбились с пути и не могут сориентироваться на местности, сообщает пресс-служба МЧС РК.
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