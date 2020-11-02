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Происшествия

В крымском лесу нашли заблудившуюся женщину

08:37 понедельник, 2 ноября 2020
Бахчисарай

Вчера в 15:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Машино Бахчисарайского района женщина заблудилась в лесу и самостоятельно выйти не может. Необходима помощь спасателей.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту пострадавшая была обнаружена и эвакуирована в безопасное место. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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