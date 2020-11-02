В крымском лесу нашли заблудившуюся женщину

Вчера в 15:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Машино Бахчисарайского района женщина заблудилась в лесу и самостоятельно выйти не может. Необходима помощь спасателей.

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту пострадавшая была обнаружена и эвакуирована в безопасное место. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горах над Ялтой потерялись 10 глухонемых туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что на Таракташской туристической тропе (гора Таракташ ) ГО Ялта группа глухонемых туристов преклонного возраста в количестве 10 человек отстали от основной группы и самостоятельно не могут выйти в безопасное место.

Спасатели эвакуировали с Караби-яйлы семейную пару с ребенком. Туристы сбились с пути и не могут сориентироваться на местности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Спасатели эвакуировали пострадавшую туристку с горы Сокол. Девушка оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

В Крыму российских туристов с Аю-Дага эвакуировали в ночи лодкой. Поздним вечером спасатели «Крым-Спаса» отправились на помощь двум туристам, которые в темноте сбились с тропы на Медведь-горе.