Происшествия
В крымском лесу нашли заблудившуюся женщину
Вчера в 15:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Машино Бахчисарайского района женщина заблудилась в лесу и самостоятельно выйти не может. Необходима помощь спасателей.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По прибытию к месту пострадавшая была обнаружена и эвакуирована в безопасное место. В медицинской помощи спасенная не нуждалась.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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