Происшествия
В крымском храме во время службы начался пожар
фото © Форпост
Накануне вечером на территории православного храма во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты, что на Южном берегу Крыма, загорелся склад.
В церкви не исключают, что это мог быть поджог.
Как рассказал старший священник храма отец Димитрий, валящий из складского помещения дым заметил охранник рядом расположенного Пенсионного фонда, он же позвонил в МЧС. Пожарным удалось справиться с возгоранием до окончания вечерней службы. Когда прихожане покидали храм, пожар был локализован.
Что послужило причиной возгорания, сейчас разбираются специалисты. В этом подсобном помещении, по словам отца Димитрия, никаких ценных вещей не хранилось, только старые плакаты и детские рисунки, которые рука не поднималась сдать в макулатуру.
«Ничего легко воспламеняющегося там нет. Скорее всего, кто-то что-то бросил в открытую на проветривание фрамугу», — высказал предположение старший священник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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