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Происшествия

В крымском храме во время службы начался пожар

14:14 понедельник, 2 ноября 2020
В крымском храме во время службы начался пожар

фото © Форпост

Накануне вечером на территории православного храма во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты, что на Южном берегу Крыма, загорелся склад.

В церкви не исключают, что это мог быть поджог.

Как рассказал старший священник храма отец Димитрий, валящий из складского помещения дым заметил охранник рядом расположенного Пенсионного фонда, он же позвонил в МЧС. Пожарным удалось справиться с возгоранием до окончания вечерней службы. Когда прихожане покидали храм, пожар был локализован.

Что послужило причиной возгорания, сейчас разбираются специалисты. В этом подсобном помещении, по словам отца Димитрия, никаких ценных вещей не хранилось, только старые плакаты и детские рисунки, которые рука не поднималась сдать в макулатуру.

«Ничего легко воспламеняющегося там нет. Скорее всего, кто-то что-то бросил в открытую на проветривание фрамугу», — высказал предположение старший священник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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