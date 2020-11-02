В Керчи мэр получил новые полномочия

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин | фото © Мэрия Керчи

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин получил новые полномочия: теперь он сможет принимать кадровые решения по своим заместителям без согласования с городским советом.

Такое решение было принято в ходе сессии Керченского горсовета.

«Внесены изменения в законодательство, предусматривающие, что глава администрации будет принимать кадровые решения по своим заместителям без согласования с городским советом. Такая норма теперь закреплена в Законе Республики Крым и местные нормативные акты приводятся в соответствие с этим», – говорится в сообщении.

Сам Бороздин пока не комментировал информацию о нововведениях.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин занимает этот пост с мая 2017 года. На данный момент у него пять заместителей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что не намерен подавать в отставку на фоне проблем с водой на полуострове и переходить на работу в Москве.

Осужденный Филонов может выйти на свободу уже через несколько месяцев. Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов может выйти на свободу уже через несколько месяцев.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Греции. Мощное землетрясение потрясло Турцию и греческий остров Самос в Эгейском море.

«Будет сидеть»: суд вынес приговор экс-мэру Евпатории Андрею Филонову. Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.