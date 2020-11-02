Власть
В Керчи мэр получил новые полномочия
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин | фото © Мэрия Керчи
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин получил новые полномочия: теперь он сможет принимать кадровые решения по своим заместителям без согласования с городским советом.
Такое решение было принято в ходе сессии Керченского горсовета.
«Внесены изменения в законодательство, предусматривающие, что глава администрации будет принимать кадровые решения по своим заместителям без согласования с городским советом. Такая норма теперь закреплена в Законе Республики Крым и местные нормативные акты приводятся в соответствие с этим», – говорится в сообщении.
Сам Бороздин пока не комментировал информацию о нововведениях.
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин занимает этот пост с мая 2017 года. На данный момент у него пять заместителей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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