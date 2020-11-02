Власть
В Евпатории стоят станцию контроля космического пространства
В Евпатории завершается строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства.
Об этом рассказал генеральный директор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой. По его словам, на станции уже идет монтаж оборудования.
В задачи центра будет входить фотографирование спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты и контроль за их состоянием на высотах от 150 километров до 36 тысяч километров. Если произойдет аварийная ситуация, с помощью станции в Евпатории можно будет получить детальное изображение космического аппарата и понять, что случилось.
Кроме того, оптика станции сможет находить космический мусор и предупреждать его столкновение с космическими аппаратами.
По словам Юрия Роя, на территории России будут расположены еще три такие станции контроля космического пространства: на Алтае (она уже действует), в Уссурийске и Калининграде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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