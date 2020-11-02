Ученые установили причины глобальных катаклизмов в I тысячелетии н.э.

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Извержения вулканов в I тысячелетии н.э. оказывали большое воздействие на леса Северного полушария, в частности на Сибирь, следует из исследования ученых Сибирского федерального университета (СФУ), опубликованного в журнале Dendrochronologia.

С помощью дендрохронологического и статистического методов специалисты проанализировали данные по годичным кольцам деревьев, которые растут в девяти субарктических и высокогорных районах Северного полушария. Впоследствии они выделили семь районов, где род деревьев наиболее четко фиксирует изменения температурного режима прилегающих территорий.

По словам доктора биологических наук Ольги Чураковой, годичные кольца деревьев являются уникальным архивом, который регистрирует меняющуюся температуру воздуха и осадков.

«Во время извержений вулканов сульфаты и аэрозоли попадают в стратосферу, где могут оставаться до пяти лет. Длительное нахождение в стратосфере аэрозольной/пылевой завесы приводит к снижению солнечной радиации, температуры воздуха и даже блокированию глобальной атмосферной циркуляции», — рассказала она.

По словам специалиста, годичные кольца фиксируют подобные изменения на протяжении нескольких столетий и даже тысячелетий.

«Пики потепления в Северном полушарии приходились на 280-е, 990-е и 1020-е годы нашей эры, когда воздействие вулканов в течение длительных предшествующих этим десятилетиям периодов на климат планеты было минимальным», — отметила Чуракова.

Было установлено, что аномально холодным были 536, 541 и 542 годы н.э., когда извержение неизвестного вулкана привело к глобальному похолоданию в Северо-Атлантическом, Европейском, Восточно-Азиатском регионах, включая Сибирь. На протяжении этого времени летняя температура в среднем понижалась на 4°С по сравнению с ее средними значениями за последние 2 тыс. лет.

Узкие годичные кольца, содержащие один-два ряда клеток, были сформированы в аномально холодные годы, в то время как в субарктических регионах формируется до 13 клеточных рядов.

Так, на Алтае после стратосферных вулканических извержений могут формироватьсся морозобойные кольца из-за резкого понижения летней температуры или выпадения снега в июле, следует из исследования российских специалистов совместно с коллегами из Швейцарии и Англии, опубликованного в журнале Сlimate of the Past.

В дальнейшем ученые намерены изучить гидрологические процессы после экстремальных событий последних 2 тыс. лет, которые зафиксировали годичные кольца хвойных деревьев из бореальных лесных экосистем. Авторы считают, что это позволит выявить риски вулканических событий в будущем и своевременно оповещать об этом население.

В прошлом году ученые раскрыли причину глобального ледникового периода. По их словам, в основе одной из крупнейших катастроф в истории Земли лежит происшествие в космосе.

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