Ученые обнаружили новый вид коронавируса

фото © pixabay.com

Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса. Новую разновидность COVID-19 назвали 20A.EU1.

Болезнь, предположительно, появилась в Испании летом 2020 года и быстро распространяется. Новый вид коронавируса уже зафиксирован в 12 странах Евросоюза, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

По данным ученых Базельского университета, болезнь впервые выявили у испанских сельскохозрабочих. Отмечается, что на новый вид вируса приходится 90% случаев заражения в Великобритании, около 80% в Испании, 60% в Ирландии и от 30 до 40% в Швейцарии и Нидерландах. Европейские исследователи уверены, что распространению этого варианта COVID-19 способствовали ослабление ограничений на поездки и нарушение мер социального дистанцирования летом.

- Пока мы не можем говорить о том, что вариант вируса под названием 20A.EU1 получил распространение на территории России, - рассказала Ходкрофт.

Новую вспышку COVID-19 оценил ученый-инфекционист из Китая Ву Хао. Он утверждает, что люди будут жить с коронавирусом на протяжении многих лет. Хао посоветовал людям относиться к инфекции как к норме и соблюдать необходимые меры предосторожности. Также он заявил, что в течение долгого времени болезнь победить не удастся.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский дерматолог рассказала о вызывающих сыпь и аллергию масках. Маски, которые по идее должны вас уберечь от заражения коронавирусом, стоит покупать только сертифицированные, хлопковые и не самодельные.

Не только коронавирус: о чем говорит потеря обоняния. Потеря обоняния, которую называют одним из основных признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, может свидетельствовать и о ряде других, не менее серьезных заболеваний.

Назван простой способ определить зараженного коронавирусом. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал потерю чувства вкуса и обоняния главным симптомом коронавируса.

Врачи рассказали что надо делать, чтобы на треть снизить шанс госпитализации с COVID-19. Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при COVID-19 больше, чем на треть.