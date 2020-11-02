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Коронавирус в Крыму

Ученые обнаружили новый вид коронавируса

08:32 понедельник, 2 ноября 2020
Ученые обнаружили новый вид коронавируса

фото © pixabay.com

Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса. Новую разновидность COVID-19 назвали 20A.EU1.

Болезнь, предположительно, появилась в Испании летом 2020 года и быстро распространяется. Новый вид коронавируса уже зафиксирован в 12 странах Евросоюза, а также в Гонконге и Новой Зеландии.

По данным ученых Базельского университета, болезнь впервые выявили у испанских сельскохозрабочих. Отмечается, что на новый вид вируса приходится 90% случаев заражения в Великобритании, около 80% в Испании, 60% в Ирландии и от 30 до 40% в Швейцарии и Нидерландах. Европейские исследователи уверены, что распространению этого варианта COVID-19 способствовали ослабление ограничений на поездки и нарушение мер социального дистанцирования летом.

- Пока мы не можем говорить о том, что вариант вируса под названием 20A.EU1 получил распространение на территории России, - рассказала Ходкрофт.

Новую вспышку COVID-19 оценил ученый-инфекционист из Китая Ву Хао. Он утверждает, что люди будут жить с коронавирусом на протяжении многих лет. Хао посоветовал людям относиться к инфекции как к норме и соблюдать необходимые меры предосторожности. Также он заявил, что в течение долгого времени болезнь победить не удастся.

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