У симферопольского поисковика нашли арсенал оружия времен Второй мировой войны

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю выявлен факт хранения оружия времен Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Полицейские установили, что 59-житель житель г. Симферополя, являясь членом одного из общественных поисковых отрядов, во время выездных экспедиций, а также самостоятельно проводил раскопки на местах боев Второй мировой войны в лесных массивах Республики Крым. От предложения правоохранителей добровольно выдать незаконно хранящиеся в его домовладении предметы мужчина категорически отказался, заявив, что кроме десятка ржавых патронов в его доме ничего нет.

В результате во время санкционированного обыска по месту проживания подозреваемого в тайнике под крышей дома, в прилегающих постройках, а также в целлофановых пакетах, спрятанных на территории домовладения, были выявлены и изъяты три винтовки Мосина, винтовка Энфилд, винтовка Маузер, пристрелочный станок, 559 патронов различного калибра, пули неустановленного образца, а также отдельные части от боеприпасов и оружия.

По результатам баллистического исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Крым, установлено, что изъятое оружие является пригодным для производства выстрелов.

Дознавателем отдела полиции «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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