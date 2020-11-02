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Власть

У Керченской паромной переправы выкупили буксиры

10:42 понедельник, 2 ноября 2020
Керчь

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел пять буксиров, которые принадлежали Керченской паромной переправе.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о судах «Ботик», «Бульбаш», «Доковец», «Протей» и «Хохол». При этом стоимость буксиров не уточняется.

«Азово-Черноморский бассейновый филиал планирует использовать упомянутые буксиры в морских портах Ейск (буксир «Ботик») и Темрюк (буксиры: «Бульбаш», «Доковец», «Протей», «Хохол») для буксирного обеспечения швартовных операций с судами в морских портах», – говорится в сообщении.

1 октября 2018 года Керченская паромная переправа приостановила работу после открытия грузового движения по Крымскому мосту. Позже работа переправы была возобновлена, а количество рейсов между Крымом и Россией сократилось до двух в день.

В конце сентября этого года Керченская паромная переправа остановила работу на неопределенный срок, а принадлежащие ей паромы было решено продать.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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