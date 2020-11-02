У Керченской паромной переправы выкупили буксиры

Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел пять буксиров, которые принадлежали Керченской паромной переправе.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о судах «Ботик», «Бульбаш», «Доковец», «Протей» и «Хохол». При этом стоимость буксиров не уточняется.

«Азово-Черноморский бассейновый филиал планирует использовать упомянутые буксиры в морских портах Ейск (буксир «Ботик») и Темрюк (буксиры: «Бульбаш», «Доковец», «Протей», «Хохол») для буксирного обеспечения швартовных операций с судами в морских портах», – говорится в сообщении.

1 октября 2018 года Керченская паромная переправа приостановила работу после открытия грузового движения по Крымскому мосту. Позже работа переправы была возобновлена, а количество рейсов между Крымом и Россией сократилось до двух в день.

В конце сентября этого года Керченская паромная переправа остановила работу на неопределенный срок, а принадлежащие ей паромы было решено продать.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе сломался предпоследний катер главного морского маршрута. По техническим причинам на линии Радиогорка — Артиллерийская бухта остался всего один катер, сообщает диспетчерская Севморпорта.

Керченская паромная переправа прекратила работу. Из-за отсутствия заказов на грузоперевозки Керченская паромная переправа прекратила свою работу, сообщили в компании «АнРуссТранс», которая является оператором перевозок.

В Крыму готовится к ходовым испытаниям третья «Комета». Это судно на подводных крыльях, как и предыдущие, построено в Рыбинске. Выйдет в море этой осенью. Сейчас его дооснащают в Севастополе с учетом опыта эксплуатации первых двух «Комет».

В керченском рыбколхозе сообщают о покупке нового судна вместо «Норда». Директор крымского предприятия «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» в Керчи Сергей Лесков сообщил на брифинге 10 сентября, что предприятие за собственные средства купило новое судно для рыбаков сейнера «Норд».