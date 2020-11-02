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Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года

22:07 понедельник, 2 ноября 2020
Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года

фото © Pixabay

Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.

Соответствующий документ, завизированный представителями более трехсот профильных объединений, был направлен премьеру Михаилу Мишустину, передает TourDom.ru.

Авторы письма подчеркивают, что «мер поддержки, утвержденных минувшей весной, при нынешнем ухудшении ситуации с COVID-19 уже недостаточно». Большая часть компаний «не смогла сформировать финансовых резервов на зимний период и погасить накопленные за первое полугодие долги». Пролонгация действовавших и введение дополнительных мер позволит отрасли минимизировать последствия коронакризиса и сохранить рабочие места.

Помимо продления выплат на зарплату сотрудников в размере МРОТ для предприятий, осуществляющих деятельность по ОКВЭД 79 (Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, - прим.ред.), отсрочки на уплату аренды и страховых выплат, представители туротрасли просят освободить их от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года и перенести на год уплату налогов, выплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. Кроме того, турагентства просят возобновить льготного кредитования под 2% для компаний, которые не успели ей воспользоваться в период с июня по октябрь 2020 года.

Инициаторами прошения о продлении стали предприятия туротрасли Сибири, Алтайского края, Дальнего Востока и Якутии, их поддержали коллеги из Московской, Нижегородской и Рязанской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Москвы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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