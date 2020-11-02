Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса ● Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы ● В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки ● После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом
Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года
фото © Pixabay
Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.
Соответствующий документ, завизированный представителями более трехсот профильных объединений, был направлен премьеру Михаилу Мишустину, передает TourDom.ru.
Авторы письма подчеркивают, что «мер поддержки, утвержденных минувшей весной, при нынешнем ухудшении ситуации с COVID-19 уже недостаточно». Большая часть компаний «не смогла сформировать финансовых резервов на зимний период и погасить накопленные за первое полугодие долги». Пролонгация действовавших и введение дополнительных мер позволит отрасли минимизировать последствия коронакризиса и сохранить рабочие места.
Помимо продления выплат на зарплату сотрудников в размере МРОТ для предприятий, осуществляющих деятельность по ОКВЭД 79 (Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, - прим.ред.), отсрочки на уплату аренды и страховых выплат, представители туротрасли просят освободить их от уплаты налогов и взносов за третий и четвертый кварталы 2020 года и перенести на год уплату налогов, выплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год. Кроме того, турагентства просят возобновить льготного кредитования под 2% для компаний, которые не успели ей воспользоваться в период с июня по октябрь 2020 года.
Инициаторами прошения о продлении стали предприятия туротрасли Сибири, Алтайского края, Дальнего Востока и Якутии, их поддержали коллеги из Московской, Нижегородской и Рязанской областей, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Москвы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым проиграл: россияне на Новый год предпочли Сочи. Специалисты сервиса TourDom.ru рассказали, куда россияне собираются поехать отмечать Новый год.
В Крыму не могут нарадоваться числу туристов в сентябре-октябре. Количество туристов, отдохнувших в Крыму в сентябре, возросло по сравнению с прошлым годом на 40%. Ожидается, что в октябре данный показатель также составит не менее 30-40%.
На пляжах Севастополя перестали спасать людей. Это связано с официальным прекращением купального сезона.
Власти России рассказали как повысить качество сервиса в Крыму. Качество туристического сервиса в Крыму может повыситься только за счет появления большого количества новых четырех- и пятиздездочных отелей и конкуренции на рынке.
Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года
Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.
В Севастополе 30 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
За неделю в городе было выявлено более 500 инфицированных.
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин
Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.
После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом
За 1 ноября на территории Республики Крым зарегистрирован 161 случай коронавирусной инфекции, в том числе 52 случая с бессимптомным течением заболевания.
17 часов назад
Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал
18 часов назад
Как повлияли ливни на ситуацию с водой в Крыму
9 часов назад
В крымском храме во время службы начался пожарфото
12 часов назад
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.