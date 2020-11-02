Спасатели ночью вытаскивали автомобиль из грязи в районе Белой Скалы

МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.

— Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за дождя, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы, — подчеркнули в ведомстве.

Так, сегодня в 02:06 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе Белой Скалы в грязи застрял автомобиль. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требуется помощь спасателей.

Для оказания помощи к месту происшествия выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Прибыв к месту происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью мобильной связи выяснили местонахождение пострадавших.

— С помощью лебедки и такелажного оборудования автомобиль был извлечен из грязи. К счастью, никто не пострадал. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — отметили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

ДТП на Ялтинской трассе: один человек скончался и двое в больнице. В результате лобового столкновения двух иномарок на трассе Симферополь-Ялта один человек погиб и еще два получили травмы.

За неделю в Крыму в ДТП погибли пять человек. За прошедшую неделю крымские спасатели 17 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 22 человека.

В севастопольском троллейбусе умер пассажир. Проверкой трагического происшествия занимается полиция.

В Крыму автомобиль улетел в Северо-крымский канал: двое погибших. Легковой автомобиль сегодня ночью съехал с дороги в Красноперекопском районе и опрокинулся в Северо-Крымский канал, вследствие чего погибли два человека.