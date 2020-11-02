Происшествия
Спасатели ночью вытаскивали автомобиль из грязи в районе Белой Скалы
МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.
Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.
— Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за дождя, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы, — подчеркнули в ведомстве.
Так, сегодня в 02:06 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе Белой Скалы в грязи застрял автомобиль. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требуется помощь спасателей.
Для оказания помощи к месту происшествия выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
Прибыв к месту происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью мобильной связи выяснили местонахождение пострадавших.
— С помощью лебедки и такелажного оборудования автомобиль был извлечен из грязи. К счастью, никто не пострадал. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — отметили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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