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Происшествия

Спасатели ночью вытаскивали автомобиль из грязи в районе Белой Скалы

16:18 понедельник, 2 ноября 2020
Белогорск

МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» часто оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации.

— Погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за дождя, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы, — подчеркнули в ведомстве.

Так, сегодня в 02:06 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе Белой Скалы в грязи застрял автомобиль. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требуется помощь спасателей.

Для оказания помощи к месту происшествия выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Прибыв к месту происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью мобильной связи выяснили местонахождение пострадавших.

— С помощью лебедки и такелажного оборудования автомобиль был извлечен из грязи. К счастью, никто не пострадал. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — отметили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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