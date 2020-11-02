Спальные районы Севастополя не убирались несколько недель

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Урны во дворах многоквартирных домов либо были переполнены, либо просто сломаны.

Дворы многоквартирных домов в Ленинском районе Севастополя не убирались на протяжении нескольких недель. Некоторые урны были сломаны, а те, что еще остаются, переполнены бутылками и пакетами, которые разносились по улице ветром.

«Как пришло новое руководство фирмы «Центр», наш двор превратился в хлам. Ни замечаний, ни звонков – никто ничего не принимает, к ним туда невозможно зайти – такое впечатление, что у них какой-то секретный объект. Честно говоря, мне стыдно за город, за себя, за двор – во что превратили», – сказал житель дома на проспекте Генерала Острякова.

Такая же проблема характерна и для улицы Гоголя. Местные жители отмечают, что по району висят объявления о вакансиях для дворников, однако, судя по ситуации вблизи жилых домов, поиски сотрудников успехом пока не увенчались.

Горожане не скрывают, что вечерами во дворах собираются люди, которые распивают алкоголь, курят сигареты, а после здесь же выбрасывают отходы. У некоторых небольших урн заметны целые пакеты с мусором, вероятно, остановленные здесь другими жителями.

Однако это не отменяет того факта, что деньги за вывоз мусора и содержание дворов севастопольцы исправно платят и справедливо требуют добросовестного исполнения обязанностей профильных компаний.

Добавим, что после получения сообщений о проблемах с мусором, глава Ленинского района Максим Мишин провел рабочие встречи с единым мусорным оператором и управляющими компаниями, чтобы навести порядок в этом вопросе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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