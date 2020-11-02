Севастополю не хватает воды из-за приезжих

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Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.

Своими впечатлениями от совещания по этой теме с Маратом Хуснуллиным она поделилась с РИА Новости Крым.

«Понятно, что у нас есть объективные вещи, которые влияют на нехватку воды. Например, засуха, которая поразила не только Крым, но и всю южную часть России. Но есть и субъективные вещи – среди них водная блокада со стороны Украины, которая продолжается уже несколько лет. Также в последнее время увеличилось количество населения Севастополя, об этом редко говорят, но это тоже влияет на водный дефицит. В 2014 году в Севастополе жили 380 тысяч человек, а сейчас, по всем косвенным данным, больше 700 тысяч», - отметила сенатор.

Один из способов, который поможет Севастополю уменьшить проблему с водой, по мнению Алтабаевой, это экономия, которой могут придерживаться сами севастопольцы.

«Нужно понимать, что ресурс не бесконечный, нужно экономно пользоваться водой. Те, кто живет в Севастополе давно, и так это делает. Мы помним, как это было раньше. Но и среди приезжих, и среди местных жителей есть те, кто тратит воду расточительно», - пояснила Алтабаева.

Как сообщалось ранее, сейчас в Севастополе строят водозаборы на реке Бельбек и Кадыковском карьере, которые позволят избежать отключений воды в городе. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Севастополь и Крым с рабочей поездкой и проинспектировал ход работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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