Водный кризис
Развитие сюжета: Опреснение морской воды для снабжения Крыма названо запасным вариантом ● Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал ● Реку Салгир сочли непригодной для водоснабжения Симферополя ● Аксенов объявил, что не хочет в отставку из-за дефицита воды ● В России и в Крыму по-разному оценивают опреснение морской воды
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
фото © rvio.histrf.ru
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.
Своими впечатлениями от совещания по этой теме с Маратом Хуснуллиным она поделилась с РИА Новости Крым.
«Понятно, что у нас есть объективные вещи, которые влияют на нехватку воды. Например, засуха, которая поразила не только Крым, но и всю южную часть России. Но есть и субъективные вещи – среди них водная блокада со стороны Украины, которая продолжается уже несколько лет. Также в последнее время увеличилось количество населения Севастополя, об этом редко говорят, но это тоже влияет на водный дефицит. В 2014 году в Севастополе жили 380 тысяч человек, а сейчас, по всем косвенным данным, больше 700 тысяч», - отметила сенатор.
Один из способов, который поможет Севастополю уменьшить проблему с водой, по мнению Алтабаевой, это экономия, которой могут придерживаться сами севастопольцы.
«Нужно понимать, что ресурс не бесконечный, нужно экономно пользоваться водой. Те, кто живет в Севастополе давно, и так это делает. Мы помним, как это было раньше. Но и среди приезжих, и среди местных жителей есть те, кто тратит воду расточительно», - пояснила Алтабаева.
Как сообщалось ранее, сейчас в Севастополе строят водозаборы на реке Бельбек и Кадыковском карьере, которые позволят избежать отключений воды в городе. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Севастополь и Крым с рабочей поездкой и проинспектировал ход работ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти России хотят вернуть воду в Северо-Крымский канал. Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова становится все более сложной, в связи с чем то и дело возникает вопрос, стоит ли крымчанам рассчитывать на воду из Днепра.
В Крыму не хватает электричества для Черноморского флота России. Регуляторы энергорынка обнаружили необходимость в новых электростанциях на территории Крыма и Тамани для покрытия дефицита электроэнергии.
Отопительный сезон в Крыму под угрозой срыва. Причина - в изношенности теплосетей. К такому выводу пришли специалисты Крымского управления Ростехнадзора после проверки региональных теплоснабжающих организаций.
Аксенов знает сколько воды можно выкачать из недр Крыма. В результате запуска трех дополнительных водозаборов в Крыму – Бештерек-Зуйского, Вилинского и Ивановского – Крым будет получать в сумме около 60 тысяч кубометров в сутки.
Гидрогеолог назвал «самообманом» восполнение дефицита воды в Крыму бурением скважин
Российский независимый гидрогеолог Юрий Медовар считает, что активная выкачка воды из подземных источников в Крыму может привести к тому, что воды не будет ни в новых скважинах, которые бурят по указанию властей на полуострове, ни в тех, которые уже имеются у населения.
В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки выявлено стабильно высокое количество заболевших COVID-19.
Севастополю не хватает воды из-за приезжих
Среди причин, которые увеличивают дефицит воды в Севастополе, можно выделить возросшее количество жителей города, считает сенатор Екатерина Алтабаева.
Сразу несколько кафе сгорели ночью в Феодосии
Несколько заведений общепита сгорели ночью в Феодосии.
31 октября
Под мэром Симферополя зашаталось кресло
29 октября
Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы
Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.