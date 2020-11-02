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Коронавирус в Крыму

Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы

14:56 понедельник, 2 ноября 2020
Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы

фото © vk.com/aksenovrk

Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.

Об этом в интервью телеканалу «Миллет» сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Это первый эпидемический сезон, когда заболеваемость новой коронавирусной инфекцией совпадает с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, - сообщила Пеньковская. - Как правило, пик заболеваемости респираторными инфекциями в Крыму фиксируется во второй половине января, он плавно переходит и продолжается в течение февраля. Поэтому можно предположить и спрогнозировать, что пик заболеваемости этой сочетанной патологией будет приходится на январь-февраль».

В настоящее время в республике ежедневно фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. По словам Пеньковской, первая причина роста связана с невыполнением гражданами противоэпидемических требований. «Вторая причина - наслоение сезонов подъема заболеваемости обычными респираторными инфекциями с активизацией эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции», - добавила она.

По словам руководителя управления, рост количества новых случаев не связан с прошедшим курортным сезоном. «Осень – это сезон свадеб, определенных торжеств и, к сожалению, массовые мероприятия такого плана способствуют распространению инфекции при возникновении очага», - пояснила она.

Самый высокий уровень заражения сейчас Роспотребнадзор фиксирует в Симферополе, Ялте, Алуште, серьезный рост показали Бахчисарайский, Кировский и Ленинский районы. Всего в Крыму зафиксировано 9 655 случаев заражения COVID-19, из них 5 442 человека выздоровели, 141 скончался.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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