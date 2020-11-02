Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе 79 случаев COVID-19 за сутки ● После выходных в Крыму резкий спад новых заражений коронавирусом ● Российский хоккеист Зарипов лечит в Крыму осложнения от коронавируса ● Массовый психоз: крымчане скупают антибиотики ● Число жертв растет: в Крыму скончались еще четверо пациентов с COVID
Роспотребнадзор прогнозирует пик заражений в Крыму на середину зимы
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Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.
Об этом в интервью телеканалу «Миллет» сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«Это первый эпидемический сезон, когда заболеваемость новой коронавирусной инфекцией совпадает с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ, - сообщила Пеньковская. - Как правило, пик заболеваемости респираторными инфекциями в Крыму фиксируется во второй половине января, он плавно переходит и продолжается в течение февраля. Поэтому можно предположить и спрогнозировать, что пик заболеваемости этой сочетанной патологией будет приходится на январь-февраль».
В настоящее время в республике ежедневно фиксируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. По словам Пеньковской, первая причина роста связана с невыполнением гражданами противоэпидемических требований. «Вторая причина - наслоение сезонов подъема заболеваемости обычными респираторными инфекциями с активизацией эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции», - добавила она.
По словам руководителя управления, рост количества новых случаев не связан с прошедшим курортным сезоном. «Осень – это сезон свадеб, определенных торжеств и, к сожалению, массовые мероприятия такого плана способствуют распространению инфекции при возникновении очага», - пояснила она.
Самый высокий уровень заражения сейчас Роспотребнадзор фиксирует в Симферополе, Ялте, Алуште, серьезный рост показали Бахчисарайский, Кировский и Ленинский районы. Всего в Крыму зафиксировано 9 655 случаев заражения COVID-19, из них 5 442 человека выздоровели, 141 скончался.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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